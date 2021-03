Giornata internazionale della donna 2021: gli eventi del Parlamento europeo in Italia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Gli Uffici del Parlamento europeo in Italia organizzano due incontri online il 4 e il 5 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna. Alla luce del ruolo cruciale rivestito dalle donne durante la pandemia e della loro centralità nella gestione della ripresa e il lancio del Next Generation EU, i due eventi tratteranno i temi della leadership, dell’occupazione, della conciliazione con la vita familiare e della rappresentazione femminile nella cultura popolare.

Recenti studi, a partire dagli ultimi dati sulla disoccupazione, hanno messo in evidenza che le conseguenze del Covid-19 hanno chiare prospettive di genere in quanto influenzano in modo diverso uomini e donne. Queste, infatti, sono state particolarmente colpite dalla pandemia che ha messo a dura prova una condizione già spesso fragile e carica di compiti.

Eppure, proprio le donne sono state in prima linea nella lotta al coronavirus, non solo in posizioni chiave nei team di ricerca o nelle istituzione Ue dove si lavora per una ripresa comune. Le relazioni e le cifre di diversi Stati membri durante e dopo il periodo di reclusione hanno rivelato che la maggior parte dei lavoratori che forniscono servizi essenziali nell’attuale crisi nell’UE sono donne, compreso il 76% degli operatori sanitari (medici, infermieri, ostetriche, personale delle case di cura residenziali), il 93% degli assistenti all’infanzia e degli insegnanti e il 95% di addetti alle pulizie. Quindi è grazie a loro che i nostri sistemi economici, sociali e sanitari, la nostra vita pubblica e le nostre attività essenziali vengono mantenuti. L’argomento è sentito dall’opinione pubblica tanto che la parità di genere, secondo un recente sondaggio, è al primo posto tra i valori che gli italiani vogliono che il Parlamento europeo difenda.

In questo contesto, l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo a Roma e a Milano (in collaborazione con Repubblica e Radio Popolare), ha organizzato due eventi che ospitano eurodeputate, ministre, docenti, ricercatrici, giornaliste, figure dello sport e della cultura, imprenditrici e attiviste.

INTERVERRANNO

Giovedì 4 marzo 2021, ore 17

“Ti piace la versione Covid di te stessa?”

Monica D’ASCENZO, giornalista del Sole 24 Ore, responsabile di Alley Oop

Francesca DELLISANTI, presidentessa di Young Women Network

Maurizio MOLINARI, responsabile dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano

Marina PIERRI, critica, saggista e direttrice artistica di FeST, il Festival delle serie TV

Giusy SICA, fondatrice del think tank Re-Generation (Y)outh e volontaria della community del PE insieme-per.eu

Patrizia TOIA, parlamentare europea (PD/S&D)

Isabella TOVAGLIERI, parlamentare europea (Lega/ID)

Modera: Florencia DI STEFANO – ABICHAIN, autrice e conduttrice

Venerdì 5 marzo 2021, ore 10

“Il ruolo delle donne nella ripresa post-COVID – Next Generation EU per una ripartenza al femminile”

Lucia ABBINANTE, direttrice generale Agenzia Nazionale per i Giovani

Isabella ADINOLFI, parlamentare europea (M5S/NI)

Eleonora ANSELMI, vicepresidente Giovani Imprenditori, Confindustria

Simona BALDASSARRE, parlamentare europea (Lega, ID)

Elena BONETTI, ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Valeria CAGNINA, co-founder OFpassiOn

Cristiana CAPOTONDI, chief delegate sport FIGC e attrice

Francesca CAPPELLETTI, direttrice della Galleria Borghese

Carlo CORAZZA, capo dell’Ufficio in Italia, Parlamento europeo

Jennifer GUERRA, scrittrice e giornalista

Roberta METSOLA, vicepresidente del Parlamento europeo (PPE)

Antonio PARENTI, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Pina PICERNO, parlamentare europea (PD/S&D)

Isabella RAUTI, senatrice della Repubblica italiana (FdI)

Linda Laura SABBADINI, chair Women 20 al G20 e direttrice centrale ISTAT

Beatrice VENEZI, pianista, compositrice e direttore d’orchestra

Modera: Valeria PALERMI, direttrice D-La Repubblica