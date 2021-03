ECO REMEMBER - Ruggero Alcanterini – 2 MARZO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ECO REMEMBER – Ruggero Alcanterini

FAIR PLAY, SPORT E TURISMO A SENIGALLIA – ricordo proposto dalla mia giovane e valente amica, Emanuela Grussu, è di una fantastica Conferenza su Sport e Turismo in tutte le possibili declinazioni, organizzata nella Rotonda a Mare di Senigallia. Fu veramente un grande successo, con una mobilitazione generale delle istituzioni marchigiane e dei giovani studenti del liceo Turistico Sportivo straordinariamente coinvolti, ben oltre l’orario scolastico. L’idea di monitorare e razionalizzare il fenomeno sportivo sul territorio in sinergia con la cultura e il turismo è eccellente e ideale per un Paese come il nostro.