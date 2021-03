ECO MEMORABILIA DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 1 MARZO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Mi sovviene, quando pur assicurarmi francobolli e annulli postali vaticani “sede vacante” per la morte di Pio XII, mi misi in fila a S. Pietro, per ore. Adesso, per l’iniziativa sul passaggio del “testimonium” da Abdon Pamich a Papa Francesco è scattato l’annullo postale, con riferimento al Comitato Italiano Fair Play, che presiedo. Roba da collezionisti o un modo per celebrare e ricordare momenti straordinari della nostra storia ?

Negli anni cinquanta e sessanta i giochi di tradizione e di strada erano omologhi con un modo di pensare, che dava importanza e ruolo a certi eventi ed attività. Bene, purtroppo o per fortuna, gli anni sono passati e certe sensibilità emotive mi sono rimaste.