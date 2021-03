ECO SPORT MEMORABILIA DEL DIRETTORE – Ruggero Alcanterini – 1 MARZO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ECO SPORT MEMORABILIA DEL DIRETTORE – Ruggero Alcanterini – 1 MARZO 2015

IL NUOTO DI CESARE PASCARELLA – PRENDO SPUNTO DAL MARE DI SENIGALLIA E TORNO INDIETRO DI UN SECOLO E MEZZO, AI “POLVERINI” DEL TEVERE, ALLORA DISLOCATI IN UN’ANSA CORRISPONDENTE OGGI AL LATO DESTRO DEL FIUME, ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MUSICA. LI’ I ROMANI IMPARAVANO A NUOTARE E CESARE PASCARELLA, ROMANO DE’ PASSAGGIO, COME AMAVA PRESENTARSI, VI TRASSE SPUNTO PER UNA SUA PRIMA OPERA DEL 1881: “MAESTRO DE NOTO”. CESARE ERA UN POLIVALENTE UOMO DI CULTURA, AMICO DI D’ANNUNZIO E SCARFOGLIO CON CUI ANDO’ ALLA SCOPERTA DELL’ARCAICA SARDEGNA (1882). CAMMINATORE INFATICABILE, PRIMA DI ESSERE CANDIDATO AL NOBEL PER LA LETTERATURA E NOMINATO ACCADEMICO D’ITALIA, AL CONTRARIO DI EMILIO SALGARI, VIAGGIO’ REALMENTE IN INDIA, GIAPPONE, STATI UNITI, CINA, ARGENTINA E URUGUAY, RIEMPIENDO I SUOI TACCUINI DI DISEGNI E ARGUTE OSSERVAZIONI, TRASFERENDO QUESTE SUE QUALITA’ TRA I “XXV DELLA CAMPAGNA ROMANA”, PITTORI E ACQUARELLISTI DEL CALIBRO D FERRARI, COLEMAN, CAMBELLOTTI, CARLANDI, CELLINI, SARTORIO…CHE NEI FINE SETTIMANA CONCLUDEVANO IN GLORIA LE LORO CREATIVE ESCURSIONI, ARMATI DI TAVOLOZZE E PENNELLI, ALL’OSTERIA DEL TEMPO PERSO, ALTERNATIVA FUORI PORTA AL CAFFE’ GRECO IN VIA CONDOTTI. PASCARELLA, NATO E MORTO A ROMA TRA IL 1852 E IL 1940, SMISE DI PUBBLICARE SONETTI NEL 1904, MA GENIALE AUTORE DI “VILLA GLORIA” (1886) E DE “LA SCOPERTA DE L’AMERICA” (1894) MANTENNE SEMPRE IL RAPPORTO CON IL CUORE DELLA CITTA’, CAMPO MARZIO, DOVE TRASUDAVA LA STORIA E L’ANTICA VOCAZIONE SPORTIVA, TRASMESSA DA AUGUSTO E DOMIZIANO…