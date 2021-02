XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (124a puntata) CANOTTAGGIO - PAOLO MOSETTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (124a puntata) CANOTTAGGIO – PAOLO MOSETTI (Trieste, 29-01-1939 – Trieste, 17 -02- 2009) A 21 anni, aveva preso parte alla gara di Due Senza in coppia con Mario Petri, stravincendo la batteria in 7’07”17, poi con un pessimo risultato in semifinale, al quarto posto addirittura con il tempo di 7’40”09. Uno dei più medagliati canottieri triestini di tutti i tempi, dal 1956 al 1962 aveva remato per la Ginnastica Triestina allenato da Mario Ustolin e aveva partecipato anche ai Giochi di Tokio nel 1964. Aveva partecipato agli Europei ed ai Mondiali sempre nel 2 senza assieme a Mario Petri, con cui fu anche campione italiano assoluto dal 1959 al 1964.

La sua stagione migliore fu quella del1963 quando, passato all’Ignis di Varese, vinse gli Europei a Copenhagen e l’oro ai Giochi del Mediterraneo. Paolo Mosetti è stato il capostipite di una famiglia di canottieri con i figli Andrea e Valentina, ed i nipoti Romeo e Nicol Grbec.