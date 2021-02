Roma, metro. Fratelli d'Italia: "Scale mobili Cornelia di nuovo non funzionanti" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Malgrado la chiusura di quasi sei mesi della stazione della metropolitana Cornelia sottoposta a lavori di manutenzione, oggi, a distanza di poco tempo, come dimostrano le foto che abbiamo scattato, gli utenti e i cittadini del Municipio XIII devono fare i conti con disservizi e scale mobili non funzionanti. Viene spontaneo chiedersi, quindi, come è possibile che la situazione sia già tornata al punto di partenza. Evidentemente non sono stati effettuati i dovuti collaudi e quindi invitiamo l’amministrazione comunale a verificare eventuali disservizi di chi ha effettuato i lavori. I romani si meritano chiarezza e soprattutto di poter usufruire di mezzi pubblici puliti ed efficienti”. È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia del Municipio XIII, Marco Giovagnorio.