Di Ruggero Alcanterini

ABDON E FRANCESCO – Voglio proporvi in esclusiva la sequenza di un gesto di fair play tra due grandi campioni. Due ottantenni che hanno circumnavigato la terra e che si scambiano il “Testimonium”, un piccolo simbolo che sintetizza la storia di miliardi di umani in permanente peregrinare nel tempo e nello spazio. Credo che questa sia l’altra grande impresa di Abdon, dopo il trionfo olimpico di Tokio nel 1964, ma che per Papa Francesco sia la conferma della sua grandezza, di un sentimento di fratellanza, di umiltà carismatica, che gli è propria. Ricordate lo scambio della borraccia tra Bartali e Coppi ? Quella foto è diventata un simbolo del fair play nello sport. Le foto dello “scambio!” tra Abdon e Francesco sono forse qualcosa di più, perché si proiettano in un infinito passato futuro, che ci invita tutti a riflettere.