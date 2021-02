Roma, FdI: "Bus in fiamme vero simbolo M5S" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“L’autobus in fiamme è diventato oramai il vero simbolo dell’amministrazione 5Stelle. Questa mattina l’ennesimo episodio al Tuscolano dove si è evitata la tragedia solo grazie alla prontezza di riflessi dell’autista dell’Atac al quale va il nostro più sentito ringraziamento. L’unica consolazione è che mancano pochi mesi e la fallimentare gestione Raggi arriverà, lei si, al capolinea e per i romani tutti questi gravi episodi saranno solo dei tristi ricordi”. È quanto dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia in VII Municipio, Fulvio Giuliano e la coordinatrice di FdI del VII Municipio, Maria Grazia Cacciamani”.