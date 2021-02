Di Ruggero Alcanterini

OGGI L’EUROPA E’ DI FATTO IN STATO DI GUERRA: LE PARTITE DI COPPA INCOMBONO E SONO STATE EMANATE DISPOSIZIONI DA COPRIFUOCO PER LE CITTA’ COINVOLTE. CREDO SIA GIUNTO IL MOMENTO DI CAMBIARE REGISTRO E L’APPUNTAMENTO DI DOMANI A SENIGALLIA E’ ORIENTATO A RIPROPORRE LO SPORT COME FATTORE DI SVILUPPO E NON COME PROBLEMA PER L TURISMO…