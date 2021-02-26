 ECO REMEMBER – DEL DIRETTORE di Ruggero Alcanterini 26 FEBBRAIO 2021 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

ECO REMEMBER – DEL DIRETTORE di Ruggero Alcanterini 26 FEBBRAIO 2021

Pubblicato il

Di Ruggero Alcanterini

 

 

 

ALTRO GRANDE TRAGUARDO INTERMEDIO RAGGIUNTO A VERONA NOVE ANNI FA CON IL SINDACO DI ALLORA TOSI E L’ASSESSORE ALLO SPORT E AL FAIR PLAY, SBOARINA, ATTUALE SINDACO. SI TRATTAVA DEL LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE PER IL XVIII CONGRESSO EUROPEO FAIR PLAY IN PROGRAMMA DAL 24 AL 28 OTTOBRE DEL 2012, CON DELEGATI, ESPERTI E GIORNALISTI DI 40 PAESI. ASSUMENDO LA LEADERSHIP CONTINENTALE NELL’ETICA DELLO SPORT E NON SOLO. UNA GRANDE RESPONSABILITA’, MA SOPRATUTTO OPPORTUNITA’. IL TEMA STRATEGICO ERA “PROFESSIONAL SPORTS AND FAIR PLAY”.

 

 

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