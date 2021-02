Campidoglio, compleanno online per i 25 anni di Biblioteche di Roma - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Compleanno tutto sul web per i primi 25 anni di Biblioteche di Roma. Oggi, venerdì 26 febbraio, l’Istituzione festeggia i suoi 25 anni sui canali social. Per raccontare e segnare una ricorrenza così importante le Biblioteche si vestiranno con un restyling del marchio. Inoltre, l’omaggio a tutti i cittadini è davvero speciale: la disponibilità di ebook, sul sito www.bibliotechediroma.it, decuplica e raggiunge quota 80.000 unità – 840.000, se consideriamo anche le risorse ad accesso libero.

L’evento on line per celebrare l’anniversario si apre con i video della Sindaca Virginia Raggi, di Lorenza Fruci, Assessora alla Crescita culturale, di Vittorio Bo, Commissario dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche di Roma, di Angelo Piero Cappello, Direttore del Cepell – Centro per il libro e la lettura, di Rosa Maiello, Presidente AIB – Associazione italiana biblioteche, di Ricardo Franco Levi, Presidente AIE – Associazione italiana editori, di Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Bellonci e tanti altri.

L’invito rivolto a scrittrici e scrittori, ai bibliotecari e agli amici delle Biblioteche a trasmettere i loro messaggi di auguri, è stato accolto con grande entusiasmo e partecipazione. Sulla pagina Facebook di Biblioteche di Roma, sul canale youtube e sulle pagine di tutte le biblioteche del sistema, saranno visibili i video omaggio con ricordi e suggestioni di Eraldo Affinati, Maria Grazia Calandrone, Teresa Ciabatti, Mauro Covacich, Antonella Di Pietrantonio, Filippo La Porta, Antonella Lattanzi, Lia Levi, Viola Lo Moro, Giuseppe Lupo, Valerio Magrelli, Dacia Maraini, Lorenzo Pavolini, Romana Petri, Laura Pugno, Vanessa Roghi, Nadia Terranova, Licia Troisi, Melania Mazzucco e altri.

“Sono molto contenta di festeggiare con tutti voi il compleanno delle Biblioteche di Roma, che portano la cultura in tutta la nostra città. Sono molto orgogliosa e ringrazio di cuore tutte le persone che lavorano per questa nostra Istituzione e che in questo anno di pandemia non si sono fermate. Sono stati migliaia gli incontri online, i servizi erogati a distanza e – un bellissimo regalo per tutti noi – siamo passati da 8 mila ebook a 80 mila libri digitali che i romani possono prendere gratuitamente in prestito”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Le biblioteche sono posti del cuore, sono spazi comuni nei quali si vive insieme la cultura. Ci manca in questo momento, non poter trascorrere il tempo in questi luoghi, diffusi in tutto il nostro vasto territorio. Le attività non si sono fermate e il prestito e la riconsegna dei volumi vanno avanti, e inoltre questi primi 25 anni, li festeggiamo con un regalo bellissimo: tanti nuovi ebook da prendere in prestito direttamente online. Basta iscriversi attraverso il sito bibliotechediroma.it e accedere all’immenso catalogo digitale, che comprende un’edicola gratuita di quotidiani e riviste in 40 lingue” così l’Assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci.

“Festeggiamo i 25 anni di Biblioteche di Roma, un percorso di grande importanza che ha visto l’Istituzione non solo diventare il più vasto sistema di biblioteche pubbliche del Paese ma anche rappresentare uno dei massimi sistemi di relazioni sociali e culturali nel territorio cittadino. Le Biblioteche fanno parte della cultura dell’umanità: sono state create, distrutte e ricostruite e hanno accompagnato la crescita della conoscenza per tanti secoli. Ancora oggi rappresentano uno dei massimi sistemi di relazioni sociali e non solo culturali; appartengono a quelle che si definiscono infrastrutture sociali, perché nelle biblioteche ci sono non solo funzioni di servizio, di prestito, ma anche di accoglienza, di relazione tra persone diverse donne, uomini, bambini, anziani”, così dichiara il Commissario Vittorio Bo.

Dalla fondazione dell’Istituzione, nel 1996, le Biblioteche di Roma sono un polo socio-culturale strategico per la città, con una forte identità e visibilità, promotore di rassegne come la Fiera Più libri più liberi, Libri come, il Festival Letterature, il Premio Biblioteche di Roma, il programma Nati per leggere, solo per citare alcune tra le progettualità più conosciute.

Oggi il sistema Biblioteche di Roma, che conta 40 presidi presenti dal centro alla periferia – erano 26 nel 1996 – 49 Bibliopoint nelle scuole, 16 biblioteche in carcere, 32 circoli di lettura, rappresenta una rete capillare di servizi di accesso alla conoscenza e all’informazione. La comunità di Biblioteche, con 300.000 tra iscritti e followers, ha accesso a un patrimonio di 1.000.000 di libri con una ricca selezione di film, audiolibri e CD musicali disponibili gratuitamente per il prestito.

Nell’impossibilità per gli utenti di frequentare le sedi delle biblioteche a causa della pandemia in corso, l’Istituzione ha immediatamente risposto all’inedita sfida offrendo un’innovativa programmazione culturale in streaming sui canali social: incontri con gli autori, approfondimenti scientifici, proposte di lettura, laboratori per bambini e letture animate.

Novità assoluta di questo periodo il potenziamento delle risorse on line con l’edicola digitale che offre la consultazione gratuita di 7100 periodici di 90 Paesi, in 40 lingue, quotidiani nazionali e internazionali, riviste di arredamento, cucina, economia, musica, sport, viaggi e tanto altro.

L’ampliamento dell’offerta di ebook, unito ai servizi di reference da remoto – Chiedi al bibliotecario, Biblioskype, l’app BiblioTU -, ha aumentato la fruizione delle risorse digitali, consolidando il senso di appartenenza e inclusione della comunità cittadina, valori che da sempre rappresentano la mission di Biblioteche.

Per approfondimenti e aggiornamenti: canali social @biblioteche.roma con hashtag #25anniBibliotechediRoma #auguriBibliotechediRoma #25AnniInsieme #RomaCultureBiblioteche