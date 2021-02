Ardea, Pd: "Ripartono servizi molto attesi" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Collaborare per far ripartire i servizi per i cittadini è stato sempre un punto fermo del Pd Ardea, il quale s’impegna per il bene comune senza badare alle appartenenze.

Dopo mesi di intensa attività di collaborazione con la Regione Lazio e l’amministrazione comunale, il nostro consigliere capo gruppo Mari è lieto d’informare

che finalmente ripartono servizi davvero molto attesi.

Senza inutile enfasi, presto i cittadini noteranno l’inizio di lavori di parecchie opere pubbliche che sono dovute a nuovi finanziamenti e recupero di somme

importanti da mutui e denari non spesi pari ad 1 milione di euro, al quale si aggiunge analoga somma di un altro milione. Cosicché presto vedranno la luce:

a) Ripristino del manto stradale sulle principali vie di Tor San Lorenzo;

b) Intervento per le strade del centro storico e ripristino del selciato di Piazza del

Popolo;

c) Importanti investimenti per l’isola ecologica di Via Garda e per l’archivio

comunale di Via Salvo d’Acquisto;

d) Estensione dell’impianto di illuminazione e lavori di asfaltatura per Via delle

Anitre, Via delle Rondini e Via della Aquile;

Si tratta, conclude Mari, di una svolta che attendevamo da tempo e che precede altre positive notizie di ampliamento dei servizi ai cittadini.