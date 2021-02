Anzio, bus con servizio a chiamata per gli over 70 e per le persone con disabilità certificata - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Prosegue, sul territorio comunale di Anzio, l’importante servizio esclusivo <bus a chiamata>, dedicato ai residenti over 70 ed alle persone con disabilità certificata”.

Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Giunta De Angelis, Valentina Salsedo, in riferimento all’avvio del servizio bus a chiamata, effettuato dall’azienda Gioia Bus, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, attivo dal lunedì al venerdì, nella fasce orarie 9.00-12.30 e 14.30-18.00.

Per usufruire del servizio, che prevede un costo simbolico di 1,50 euro a tratta, è necessario accreditarsi, compilando il modulo scaricabile dal sito della Gioia Bus.

Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: servizioachiamata@gioiabus.it

Al momento della prenotazione andrà specificato l’orario, il punto di partenza (compresa l’abitazione) e di destinazione, senza superare il percorso massimo di 15 km.

Per informazioni, prenotazioni e soprattutto per il supporto pratico alla predisposizione della domanda, per aderire al Servizio a Chiamata, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 15.00, è attivo i numero dedicato 342 8081654.