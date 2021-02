- L'Eco Del Litorale | Notizie online

ECO MEMORABILIA – Ruggero Alcanterini – 26 FEBBRAIO 2016

IL FAIR PLAY TRA PAPA FRANCESCO E ABDON PAMICH

Eccoci di nuovo insieme, per registrare l’ennesimo successo di una iniziativa condivisa nel filone etico di COMUNICARE LO SPORT. Questa settimana, infatti, su mio suggerimento, a nome del Comitato Nazionale Fair Play, in condivisione con la Biblioteca Apostolica Vaticana e il Museo del Tempo, abbiamo prima presentato il testimonial a Propaganda Fide e poi, il campione olimpico Abdon Pamich, il prescelto tra i camminatori, pellegrini, esuli e sportivi, nel tempo e nello spazio, ha posto il “Testimonium” al collo di Papa Francesco, evento meritevole dello speciale annullo delle Poste Vaticane. In appena quaranta giorni, abbiamo anche riunito oltre duecento giornalisti sportivi all’Auditorium delle Federazioni, con ODG, CONI, Regione Lazio, FYM, Irideventi; abbiamo proposto e ottenuto l’inserimento dello Stadio di Domiziano tra le location strategiche del Progetto “Roma 2024”. Questo a conferma che il titolo di “Associazione Benemerita”, conferito dal Comitato Olimpico, deve essere conquistato e mantenuto giorno per giorno, a fronte di una società civile che, sempre giorno per giorno, mostra il suo spaventoso degrado, anche in occasione di eventi sportivi, come è accaduto puntualmente ieri a Roma in occasione di Lazio – Galatasaray…