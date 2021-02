Minturno, incendio in un'area rurale: vigili del fuoco salvano animali vicino un capanno - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Incendio in un’area rurale di Minturno, in provincia di Latina. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando locale, è così intervenuto inviando sul posto una squadra territoriale proveniente da Castelforte che ha constatato, in un area rurale, fiamme che stavano interessando un capanno, di circa 25mq, adibito a ricovero attrezzi e pollaio. Sono iniziate così le operazioni di spegnimento, nel contempo si sono messi al sicuro gli animali minacciati dal fuoco. Sconosciute, al momento, le cause del rogo.