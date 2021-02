Fiumicino, entro il 10 marzo le richieste per i danni subiti per il maltempo tra ottobre e novembre 2019 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I soggetti interessati, i privati cittadini, le persone fisiche e giuridiche, i titolari di attività economiche e produttive, hanno tempo fino al 10 marzo 2021 per inviare al Comune le schede compilate sugli eventuali danni subiti a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre. Si precisa che le segnalazioni dovranno essere distinte tra danni subiti al patrimonio privato – Scheda B1 – e danni alle attività economiche-produttive – Scheda C1, mediante la compilazione delle stesse allegate al Decreto del Commissario delegato n. B00020 del 26/01/2021 reperibili presso il Comune, alla portineria dell’ingresso principale della sede comunale in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 o scaricabili al seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl/maltemponovembre2019/modulistica/, anche in formato editabile. Le schede dovranno pervenire al Comune di Fiumicino, entro le ore 14:00 del giorno 10 marzo 2021, con le seguenti modalità alternative:

– posta elettronica all’indirizzo di posta certificata (PEC): protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it (la documentazione deve essere sottoscritta

con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata ed allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore);

– consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo generale sito nella sede comunale in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, nei seguenti giorni ed orari:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Si evidenzia, inoltre, che i contributi potranno essere riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.

Tali attività ricognitive non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.