Ardea, uomo morto carbonizzato all'interno di una roulotte - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tragedia nella notte ad Ardea, trovato un uomo morto carbonizzato all’interno di una roulotte. E’ successo alle ore 2 di oggi in via Romagna, a poca distanza dal camping “Ai Tucul” e dalla località di Colle Romito.

Secondo quanto si apprende, nell’area è scoppiato un incendio che ha di fatto divorato la roulotte dove un uomo si rifugiava. Da una prima ipotesi, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nella notte da una bombola di gas all’interno della sua roulotte che serviva all’uomo per riscaldarsi dal freddo o dal frigorifero, che con il compressore, è andato completamente distrutto. Si tratterebbe di un rogo accidentale.

A lanciare l’allarme, la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma che ha immediatamente inviato una squadra proveniente dal distaccamento di Pomezia che, giunto sul posto, ha trovato il cadavere del povero uomo. Per lui non c’è stato niente da fare, al momento dell”arrivo dei vigili del fuoco è stato rinvenuto carbonizzato. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell’incidente da parte dei Carabinieri della compagnia di Anzio diretta dal Capitano Giulio Pisani. Presenti sul posto anche i sanitari del 118.