Ardea, controlli della polizia locale: ordinanze di chiusura per 4 attività del territorio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ordinanze di chiusura ad Ardea per un’ attività di commercio all’ingrosso di pellet e prodotti per animali, una lavanderia, un ristorante e un concessionario prive dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.

I controlli eseguiti dagli agenti di polizia locale, diretti dal comandante Sergio Ierace, hanno portato all’emissione da parte dell’ufficio commercio di 4 ordinanze di chiusura a firma dell’ing. Emanuele Calcagni, a carico di una attività di noleggio auto e moto posizionata su via Severiana; una attività di ristorazione in via Lecce; una attività di commercio all’ingrosso di pellet e prodotti per animali situata su via Laurentina e una lavanderia su via Ovile della Castagnetta.

Le attività eseguite dagli uomini e dalle donne della Polizia Locale di Ardea sulla attività di noleggio auto e moto, dava modo di accertare l’assenza del titolo abilitativo, del certificato di agibilità dei locali oltre a verificare che l’esercizio dell’attività ricadeva in un’area del territorio del comune di Ardea gravata da uso civico, e in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico. A carico dell’attività è stata elevata una sanzione amministrativa per aver installato insegne e cartelli pubblicitari senza autorizzazione. Per quest’attività l’ing. Calcagni ha ordinato “la cessazione immediata dell’attività Commerciale di noleggio auto e moto anche online”.

Analoga attività è stata svolta sull’attività di commercio all’ingrosso di pellet e prodotti per animali: accertata la mancanza del certificato di agibilità dei locali, del titolo abilitativo e anche qui l’installazione di insegne e cartelli pubblicitari senza autorizzazione. L’attività ricadeva sempre in un’area del comune di Ardea gravata da uso civico e in una zona soggetta a vincolo paesaggistico.

L’attività di ristorazione di via Lecce non aveva invece i requisiti minimi indispensabili dell’agibilità e non aveva la destinazione d’uso dei locali, oltre a non essere in possesso del certificato di agibilità.

La lavanderia, già più volte oggetto di controllo, veniva trovata aperta nonostante fosse priva del titolo abilitativo e di Scia di subingresso.

Per tali attività sarà comunque possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tar del Lazio oppure entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica.

L’attività della Polizia Locale prosegue con un approfondito studio delle situazioni critiche del territorio dove saranno intraprese le attività previste dalla vigente normativa per il ripristino si Ardea della legalità.