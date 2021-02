Villaggio Prenestino, Polizia Locale individua banda di rapinatori. Due denunce e un arresto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa mattina un 39 enne di nazionalità italiana è stato arrestato dalle pattuglie della Polizia Locale dell’ Unità SPE ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) al termine di indagini riguardanti una serie di furti avvenuti nella zona di Villaggio Prenestino, in particolar modo ai danni della Chiesa Parrocchiale di S. Eligio. L’accurata attività investigativa, portata avanti tramite l’analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e l’incrocio di dati relativi ad alcune denunce presentate negli ultimi mesi, ha permesso agli agenti, diretti dal Dott. Stefano Napoli, di risalire a tre persone: due già denunciate nei giorni scorsi e la terza individuata oggi in un casolare in via Fosso dell’Osa. L’uomo in un primo momento ha cercato di sviare gli operanti, con l’utilizzo di identità e documenti falsi, ma da ulteriori accertamenti sono emerse le sue generalità, collegate a diversi precedenti specifici per furto, spaccio e rapina. Indicato dai suoi complici come il responsabile della “banda”, F.A. è stato arrestato in attesa del processo con rito direttissimo previsto per domani.