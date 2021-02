Monica Lozzi: “Il Campidoglio lascia il Municipio VII senza Direttore Tecnico e senza Direttore Apicale” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La presidente del Municipio VII e candidata Sindaca per Revoluzione Civica attacca il Campidoglio: “E’ venuto meno al dovere di nominare due Dirigenti, figure fondamentali per il corretto funzionamento dell’ente di prossimità”.

“Dopo reiterate richieste fatte al Campidoglio da parte del Municipio VII affinché ottemperasse al suo dovere di nomina del Direttore Tecnico e del Direttore Apicale” ha dichiarato Monica Lozzi “ancora purtroppo constatiamo l’immobilismo del Comune e la mancanza di risposte in merito a queste due figure mancanti, senza le quali rischiamo l’interruzione di servizi essenziali per la cittadinanza. Dopo essere stati penalizzati nell’assegnazione dei fondi a bilancio, nonostante fossimo una delle strutture più efficienti di Roma Capitale, veniamo messi nelle condizioni di non poter lavorare. Questa assurda inerzia ci sembra un vero e proprio atto di bullismo istituzionale, visto che impedisce l’operatività del Municipio più popoloso di Roma e lascia scoperti 306.000 persone probabilmente per questioni elettorali” ha concluso la Presidente Lozzi.