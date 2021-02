Lanuvio, lavori importanti su via Gramsci/Laviniense: la nota del vice sindaco Andrea Volpi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Nei prossimi giorni il gestore della rete idrica Acea Ato 2 inizierà dei lavori importanti su via Gramsci/ Laviniense.

Il progetto prevede lo spostamento su Via A. Gramsci di un tratto di rete fognaria attualmente insistente in proprietà privata. Il nuovo tratto fognario avrà uno sviluppo lineare di 520 metri.

Tale intervento è necessario per mettere in sicurezza l’area che qualche anno fa è stata oggetto di cedimenti.

A tal proposito è stata pubblicata un’ordinanza da parte del Comandante della Polizia Locale per l’organizzazione della viabilità.

Dal 01/03/2021 e fino al termine dei lavori, previsto in massimo 120 giorni, in via Antonio Gramsci, dal civico 184 (Km 1+700 SP Laviniense) al civico 204 (Km 2+220 SP Laviniense), dalle ore 06,30 alle ore 18,30, è instaurato il senso unico alternato nell’area di cantiere secondo il piano di avanzamento dei lavori”. Sono le parole di Andrea Volpi, vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lanuvio.