Il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina lascia il servizio dopo 45 anni di carriera militare - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il generale di Corpo d’armata Salvatore Farina, lascia il servizio attivo dopo 45 anni di carriera militare. Il suo mandato triennale, non rinnovabile, a capo dell’Esercito è in scadenza il 27 febbraio e quindi Farina andrà in pensione.

Suo sostituto sarà Pietro Serino, 60 anni romano, attuale capo di gabinetto del ministro della Difesa Guerini, come deciso dal Consiglio dei Ministri lunedì 22 febbraio 2021.

“Nel momento conclusivo del Suo alto mandato, mi pregio di esprimere sentimenti di sincera stima e gratitudine per il grande valore dell’impegno profuso sul nostro territorio ed al servizio delle Istituzioni”. E’ il sentito messaggio che il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha inviato al Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Farina, già Comandante della Brigata Informazioni Tattiche di Anzio, in occasione del suo avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.