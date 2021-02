Fiumicino, trasporto aereo. I gruppi di maggioranza: "Aderiamo alla manifestazione di domani a Roma" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Tutti i gruppi di maggioranza aderiscono alla manifestazione nazionale indetta domani a Piazza Montecitorio a Roma dalla Filt Cgil e Uiltrasporti per chiedere al governo risposte certe e immediate alla crisi del trasporto aereo. È nostro preciso dovere sostenere le ragioni delle migliaia di lavoratrici e lavoratori che, a causa dell’attuale situazione pandemica ma non solo, rischiano i propri posti di lavoro. Chiediamo che venga messo a punto un piano industriale del volo, non solo legato ad Alitalia,. Chiediamo anche che l’hub di Fiumicino si caratterizzi come centrale per il lancio della neocompagnia Ita. Siamo infatti contrari alla vendita separata dei comparti Alitalia e ci batteremo in difesa di tutti i livelli occupazionali a rischio, come abbiamo sempre fatto in questi anni. Riteniamo, infine, irrinunciabile, nella situazione che stiamo vivendo, legata al dilagare del coronavirus, individuare Alitalia come uno degli asset principali per il rilancio dell’economia del Paese”. Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale.