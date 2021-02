Città metropolitana di Roma, Zotta: "Sinergia con l'ufficio scolastico regionale per una scuola all'avanguardia" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Mercoledì mattina si e’ tenuto un incontro tra la Vice Sindaca Teresa Zotta e il Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Rocco Pinneri per visionare il funzionamento della piattaforma AccaDE.

Con AccaDE scuola, la Citta’ metropolitana di Roma Capitale ha messo a disposizione degli Istituti professionali gia’ da Aprile 2020, uno strumento in grado di garantire appieno gli obiettivi e le modalita’ didattiche per le scuole di II grado, nello scenario della “Didattica ibrida”.

“Il sistema funziona alla perfezione. Tra le innovazioni che stiamo perfezionando: la Lavagna virtuale condivisa, l’utilizzo dei quiz durante la lezione per verificare il grado di attenzione della classe, la possibilita’ di creare piu’ stanze “virtuali e altro ancora”.

L’incontro e’ stato utile anche per una ricognizione sulla carenza di spazi negli Istituti superiori e sul potenziamento della fibra del Wi-fi metropolitano che mettiamo a disposizione gratuitamente delle scuole di nostra competenza. Ringrazio il Direttore Pinneri per la sua disponibilita’ e per il lavoro che stiamo programmando e mettendo in atto con condivisione degli obiettivi”. Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma