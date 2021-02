“La Città metropolitana di Roma, ha sostituito le autovetture dell’auto parco dell’Ente, con modelli a funzionamento ibrido e completamente elettriche.

La scelta, oltre che ecologica nel rispetto dell’ambiente e dell’eco sostenibilità, ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica. Il numero delle vetture in questione è stato portato da 15 a 11 complessive, con un risparmio sia per il carburante che per l’accesso nelle zone a traffico limitato della Capitale.

Presso Il garage dell’Ente metropolitana sono state installate le colonnine per la ricarica delle batterie”

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

Giuliano Pacetti, Consigliere Delegato all’Ambiente CMRC