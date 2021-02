Cisterna, girava di notte con a bordo dell’auto una mazza da baseball: denunciato un giovane romano - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Denunciato un giovane romano che girava di notte con a bordo dell’auto una mazza da baseball. Verso le ore 02.00 della decorsa notte, i poliziotti della volante del Commissariato di P.S. di Cisterna hanno intercettato, in una zona periferica della cittadina, un’autovettura con tre persone a bordo, che, alla vista della Volante, tentava di darsi alla fuga per eludere il controllo da parte della Polizia.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti riuscivano a far accostare l’auto a bordo strada per poi procedere al controllo degli occupanti, risultati essere tre giovanissimi di 20, 19 e 17 anni, abitanti nella periferia di Roma, due dei quali gravati precedenti penali in materia di stupefacenti.

Il successivo controllo effettuato a bordo dell’autovettura contentiva di rinvenire una mazza da baseball, occultata all’interno del portabagagli, sul cui possesso i tre giovani non sapevano dare adeguate spiegazioni.

Pertanto gli agenti hanno provveduto a denunciare in stato di libertà il proprietario dell’auto, responsabile del “porto di oggetto atto ad offendere”, nonché a contravvenzionare tutti e tre i giovani per aver violato le norme previste per impedire il contagio da “Covid – 19”, in particolare il c.d. “coprifuoco” previsto tra le ore 22.00 e le ore 05.00.