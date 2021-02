Antonio Catricalà morto suicida: profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli.

Catricalà, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola.

L’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha rilasciato una dichiarazione a seguito dell’improvvisa scomparsa del Presidente, Antonio Catricalà.

“Sapendo di interpretare i sentimenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti di ADR, oggi l’improvvisa scomparsa del Presidente Catricalà lascia un enorme dolore ed un vuoto immenso in tutti noi. Un fine giurista, ma soprattutto un patrimonio delle Istituzioni ed un vero servitore dello Stato, dalle straordinarie qualità professionali e umane. La sua saggezza ne faceva anche nella nostra azienda un punto di riferimento di indiscusso valore. Ci mancherà il suo tatto, la sua educazione, la sua fine ironia e disponibilità con chiunque senza mai risparmiarsi. Ci legavano a lui sentimenti di grande stima e sincera amicizia e i suoi preziosi consigli resteranno indelebili nel nostro cuore. Alla moglie, alle figlie e alla famiglia tutta esprimo le mie più sincere condoglianze e quelle del Consiglio di Amministrazione di ADR”.

Anche il sindaco della Città di Fiumicino, Esterino Montino, esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Antonio Catricalà.