Villa Bonelli, scoppia un incendio in una palazzina: famiglie intrappolate negli appartamenti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Incendio nell’androne di una palazzina in via Gaetano Fuggetta, condomini salvati dai vigili del fuoco. È successo ieri sera, intorno alle ore 20, in zona Villa Bonelli, all’altezza del civico 47. A lanciare l’allarme i residenti, bloccati all’interno delle loro abitazioni.

Le fiamme, per cause da accertare, sono partite dal controsoffitto dell’androne e una grande quantità di fumo si è incanalato nella tromba delle scale impedendo la fuga delle famiglie intrappolate negli appartamenti. Non sono mancati attimi di apprensione per alcuni anziani.

“Momenti di panico, stiamo qui in casa – ha commentato un residente della palazzina dal suo profilo social – le scale sono invase dal fumo, siamo tutti sul balcone. L’androne sembra un fronte di guerra”.

Sul posto sono così arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostiense con autoscala e i sanitari del 118 con tre ambulanze. Il bilancio è di 3 persone intossicate, nessun ferito grave. Le 3 persone che hanno inalato il fumo sono state prese in carico dai sanitari per le cure del caso.

Evacuata la palazzina, è stata bonificata l’area colpita dal fuoco.