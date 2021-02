ECO REMEMBER - 23 FEBBRAIO 2017 “Ricominciamo dal Fair Play” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

“Ricominciamo dal Fair Play”

Nella cornice storica e magica dello Stadio di Domiziano –ingresso da Via di Tor Sanguigna 3, dietro Piazza Navona – si è svolto, nel pomeriggio di Giovedì 23 febbraio, il dibattito “ Ricominciamo dal Fair Play”, dove sono stati affrontati in un senso più ampio e in un contesto culturale del concetto di “Fair Play” nella società civile, tra cui giustizia, l’impegno per i problemi sociali, la ricerca, la cultura, la televisione, la tutela della salute e la comunicazione, i temi posti come obiettivo del dibattito. Nella sala meeting del “Domitianus”, gremita all’inverosimile, il dibattito, promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play, con l’European Fair Play Movement e l’International Fair Play Committee, con il Patrocinio dell’Ufficio Informazione d’Italia del Parlamento Europeo e del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano e coordinato da Emilio Albertario, responsabile rubrica “Costume e Società” Rai -TG2, ha visto gli interventi di Mons. Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, di James Dewey Watson, Premio Nobel per la Medicina e Presidente dell’International Award Councill, di Sergio Pirozzi, Sindaco di Amatrice, di Roberto Fabbricini, Segretario Generale del CONI, di Giampaolo Meneghini, Direttore Ufficio d’Informazione Parlamento Europeo, di Antonio Marini, già Procuratore Generale di Roma e Avvocato Generale presso la Corte d’Appello, di Claudio Lippi, conduttore televisivo, di Paolo Masini, Consigliere del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di Ruggero Alcanterini, Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e membro del comitato esecutivo dell’ISCA (International Sport and Culture Association) e di Sandro Sassoli, amministratore unico della società “Museo del Tempo”. E’ stato presentato un video contributo della scrittrice Dacia Maraini. Tra gli ospiti Carla Fracci, il campione olimpico di marcia Abdon Pamich, la Principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo con suo figlio Guglielmo, il produttore Giuseppe Pedersoli, figlio del grande Carlo, in arte Bud Spencer e Anita Garibaldi, pronipote dell’Eroe dei due Mondi. Sono state presentate le nominations del “Domitianus Fair Play International Award”, riconoscimento che intende promuovere il tema dei valori etici a livello globale. “Con la scoperta della struttura elicoidale del Dna ritengo di aver dato un contributo all’umanità. Ma l’umanità potrà migliorare ritrovando il modo del vivere civile nel rispetto di tutti. In sintesi vivendo con fair play”. È il messaggio del Premio Nobel, James D. Watson, ai partecipanti del dibattito “Ricominciamo dal fair play”. Mons. Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia, nel suo intervento ha auspicato il fair play dell’ascolto e delle parole, il linguaggio della cortesia e della gratitudine, non solo per gli altri ma anche per sé stessi. Con l’occasione sono state svelate le nomination – nella lista anche Angela Merkel, Mario Draghi e Bebe Vio – della prima edizione del “Domitianus Fair Play International Award”, riconoscimento che intende promuovere il tema dei valori etici a livello globale che si terrà a Roma il prossimo 5 aprile. Il Council del Domitianus Fair Play International Award, inoltre, su proposta del presidente James Watson, di concerto con il Comitato Italiano Fair Play, ha deciso di istituire la categoria “Capitale del fair play” e di assegnare il riconoscimento alla comunità di Amatrice, colpita dal terremoto del 24 agosto, e ai suoi cittadini deceduti nel disastro. Commosso, il sindaco Sergio Pirozzi ha raccontato: “Con il terremoto ho perso 239 amici. Io credo fermamente che la chiave di tutto sia amare. Nella tragedia è l’amore che manda avanti. Alla mia comunità ho fatto più volte un appello, ossia che l’individualismo sfrenato non prevalga sul bene comune e, ricordo sempre che dobbiamo pensare che siamo fortunati perché siamo vivi”. Annunciato anche un award alla memoria dell’attore Bud Spencer. Tra gli ospiti intervenuti: Vincenzo di Berardino Dirigente Fondazione Enpam, area Responsabilità Sociale e Politiche Territoriali ed, in rappresentanza del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, Giorgio de Tommaso, Segretario Generale, i consiglieri Roberto Antonangeli e Claudio Perazzini, Gian Piero Ventura Mazzuca, Responsabile Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, Aladino Lombardi, Segretario Generale dell’Anfim Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria, Benito Corradini, Accademia La Sponda. Rinfresco con degustazione dei vini delle cantine della Azienda Agricola “ Casale del Giglio” di Aprilia con il sommellier Sergio Gobbi, in un viaggio ideale dove la viticultura è lo strumento principe per preservare il territorio e la vita e per raccontare l’area tra le più nominate per il vino rosso.

