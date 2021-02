Civitavecchia, il sindaco presente alla cerimonia per il gemellaggio tra l'11 Reggimento e la città di Leonessa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha partecipato nella chiesa di San Felice da Cantalice (presso il Convento dei Cappuccini) alla messa in onore di san Giuseppe da Leonessa.

È stato un momento fortemente partecipato dall’11° Rgt Trasmissioni, che non solo porta il nome della città in provincia di Rieti, ma vi è gemellato e ne è anche cittadino onorario. Il Reggimento Leonessa, qualificante presenza delle Forze Armate in città, dapprima nel 1975 si è trasferito alla caserma De Carolis e dal 2003 è ospitato alla caserma D’Avanzo.

A celebrare la funzione religiosa il parroco di Leonessa, mentre erano presenti il Sindaco del centro reatino, Gianluca Gizzi e il comandante dell’11° Reggimento Francesco Modesto. Nell’occasione il sindaco Tedesco era accompagnato dal consigliere comunale Pasquale Marino.