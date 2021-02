Civitavecchia, la delegata Morici: "Riprese cinetelevisive opportunità di sviluppo" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“E’ con vero piacere che mi unisco alla soddisfazione espressa dall’Assessore al Turismo e al Commercio, Emanuela Di Paolo. La strada che abbiamo imboccato è quella giusta, dopo l’incontro che abbiamo avuto nei giorni scorsi proprio sulle tematiche relative allo sviluppo delle attività Cinematografiche in città, con il fine di accelerare la ripresa economica in un territorio già flagellato dalla crisi nazionale e definitivamente affondato dalla pandemia che ha colpito il mondo intero.

Il Comune ha deciso di dare un segnale preciso ed a questo scopo mi è stata affidata la delega alle riprese cine-televisive in città. Una delega di prestigio, che ho accettato con vero piacere dalle mani del Sindaco Ernesto Tedesco e che onorerò nel migliore dei modi, nell’impostazione di dialogo ed ascolto di tutte le categorie con cui il primo cittadino ha impostato il lavoro dell’Amministrazione. Ho già iniziato ad intrattenere relazioni con alcune case di produzione ed è mio intento, nei limiti ricompresi nella delega ricevuta, di lavorare con i vari Servizi comunali e amministratori coinvolti come un’unica squadra, decisa ed integrata.

Cinema vuol dire sviluppo, cultura, lavoro, turismo, benessere, tutte cose che per crescere e svilupparsi hanno bisogno di un protocollo ben preciso a cui ho già iniziato a lavorare in modo da garantire tutte le realtà e le eccellenze lavorative che sono presenti nella nostra città. Le produzioni sono una presenza qualificante per Civitavecchia, possono essere anche un’occasione di sviluppo per il suo tessuto economico se saremo però capaci di coniugare le loro richieste con quelle della cittadinanza. E’ questa la sfida da vincere”. Questo quanto dichiara la Delegata del Sindaco alla riprese cinematografiche nella città di Civitavecchia, Nicoletta Morici.