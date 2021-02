NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (119a puntata) CANOTTAGGIO - VASCO CANTARELLO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini



XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (119a puntata) CANOTTAGGIO – VASCO CANTARELLO (Padova, 8 aprile 1936) Ha preso parte ai Giochi, come il fratello Lorenzo, e ha partecipato alla gara dell’Otto nel ruolo di capo voga, assieme a Nazzareno Simonato, Luigi Prato, Luigi Spozio, Paolo Amorini, Armido Torri, Vincenzo Prina, Giancarlo Casalini e Giuseppe Pira (timoniere) classificandosi sesto. Vasco ha gareggiato sempre con i colori della Marina Militare e poi della Canottieri Padova. Si è misurato con successo nel doppio, Due senza, Due con, Quattro e Otto, concludendo la carriera agonistica nel 1975. Per i XVII Giochi di Roma, Al termine di una infinita selezione e in alternativa all’equipaggio della Moto Guzzi, si decise che l’otto che avrebbe rappresentato l’Italia sarebbe stato quello della Marina militare.