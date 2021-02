Il Consigliere Delegato di Città metropolitana di Roma, Marco Tellaroli, ha partecipato alla commemorazione per l’Anniversario dell’uccisione di Valerio Verbano. Il militante di Autonomia operaia è stato assassinato il 22 Febbraio 1980, per mano di tre uomini, che si sono introdotti nel suo appartamento a volto coperto. Nel corso degli anni le inchieste giudiziarie non hanno portato ad alcuna verità giudiziaria. A nome della Città metropolitana di Roma è stata deposta una corona d’alloro.