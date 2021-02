Ambulanti, Quarzo-Rendina(FDI): folle scelta Raggi-Coia di aderire alla Bolkestein - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“In un momento così drammatico per tutte le attività produttive, colpite dalle restrizioni legate all’emergenza Pandemica ancora in corso, la Sindaca Raggi e l’Assessore allo Sviluppo Economico Coia hanno deciso di non rinnovare tutte le concessioni su area pubblica senza un preventivo confronto con le categorie coinvolte.

Ancora una volta questa amministrazione si dimostra incapace di ascoltare e recepire, come invece hanno fatto gli altri grandi Comuni Italiani, le istanze di una categoria, quella degli ambulanti, allo stremo delle forze. Siamo pronti a manifestare in Campidoglio e nelle piazze per fermare questa assurda decisione, che darà il colpo di grazia a tante famiglie romane”. Sono le parole di Giovanni Quarzo, membro della Direzione Nazionale e Paolo Rendina, presidente del dipartimento Attività Produttive FDI Roma Capitale.