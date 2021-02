NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (118a puntata) CANOTTAGGIO - VINCENZO BRUNO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (118a puntata) CANOTTAGGIO – VINCENZO BRUNO (Torino 2 luglio 1933) A 27 anni, nel ruolo di timoniere, con Renzo Osatino e Gian Carlo Pirretta, ha ottenuto il quinto posto nella finale del Due Con. Come i compagni d’equipaggio, portacolori della Canottieri Armida Torino, ha ottenuto anche due medaglie d’argento nei Campionatio Europei di Poznan nel 1958 e di Macon nel 1959. In occasione del “Cinquantesimo” fu scritto:

La Canottieri Armida a Roma 1960

ROMA, 25 agosto 2010 – Alle Olimpiadi di Roma 1960 la Canottieri Armida schierò un equipaggio nel ‘due con’ formato da Renzo Ostino, Gian Carlo Piretta e il timoniere Vincenzo Bruno. La storia di questo equipaggio è assai singolare, poichè al posto di Piretta doveva partecipare Giovanni Anselmi con cui Ostino e Bruno avevano conquistato la medaglia d’argento ai due precedenti Europei (a Poznan 1958 e a Macon 1959) e il titolo italiano dal 1956 al 1959.

Ma a quindici giorni dall’inizio delle Olimpiadi, Anselmi ebbe una fastidiosissima orchite. L’allora allenatore della nazionale chiese all’Armida di far salire un compagno di Ostino sulla barca e venne scelto Piretta. Il due con dell’Armida era uno dei favoriti per la vittoria finale. Questa scelta fu “curiosa” e chissà cosa veramente successe. Ostino divenne poi Presidente dell’Armida, ma di questo episodio, diede sempre la versione ufficiale. La verità su cosa

veramente accadde resta ancora un piccolo mistero.

Per la cronaca l’equipaggio Italiano si qualificò per la finale e giunse poi quinto (vinse la Gemania, seconda la Russia, terzi gli Stati Uniti). Oggi la maglia olimpica, che indossò Renzo Ostino alle Olimpiadi, è un prezioso dono e campeggia nel salone dell’Armida come splendido ricordo di una indimenticabile Olimpiade. A Renzo, a Gian Carlo, a Vincenzo e allo sfortunato Giovanni, un grandissimo abbraccio da tutta la Canottieri Armida.