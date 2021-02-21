ECO REMEMBER SPORT Ruggero Alcanterini 21 FEBBRAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini
IL RISCATTO DI TOTTI – COME AFFERMAVO QUESTA MATTINA, OGNUNO DI NOI PUO’ SCRIVERE UN PEZZO DELLA STORIA COLLETTIVA O DELLA PROPRIA. PUNTUALMENTE, IN TEMPO REALE , ECCO IL PRIMO ACCADIMENTO, UN FATTO EMBLEMATICO ED ESEMPLIFICATIVO DEL CONCETTO E CONFERMATIVO, CHE COMUNICARE LO SPORT PUO’ AVVENIRE ATTRAVERSO FATTORI EMOTIVI, ANCHE MOLTO FORTI, SEPPURE IRONICI, MA COMUNQUE TALI DA SINTETIZZARE UNO STRAORDINARIO VISSUTO ED UNA CONCLUSIONE DRAMMATICA, APPARENTEMENTE BANALE: …”Sono l’Agente 007, dalla Russia e so’ dolori”…”Dov’è l’oro di Roma ?”…
“A Spalle’, so’ io !”…