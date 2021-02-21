 ECO REMEMBER SPORT Ruggero Alcanterini 21 FEBBRAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


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ECO REMEMBER SPORT Ruggero Alcanterini 21 FEBBRAIO 2016

Pubblicato il

Di Ruggero Alcanterini

 

IL RISCATTO DI TOTTI – COME AFFERMAVO QUESTA MATTINA, OGNUNO DI NOI PUO’ SCRIVERE UN PEZZO DELLA STORIA COLLETTIVA O DELLA PROPRIA. PUNTUALMENTE, IN TEMPO REALE , ECCO IL PRIMO ACCADIMENTO, UN FATTO EMBLEMATICO ED ESEMPLIFICATIVO DEL CONCETTO E CONFERMATIVO, CHE COMUNICARE LO SPORT PUO’ AVVENIRE ATTRAVERSO FATTORI EMOTIVI, ANCHE MOLTO FORTI, SEPPURE IRONICI, MA COMUNQUE TALI DA SINTETIZZARE UNO STRAORDINARIO VISSUTO ED UNA CONCLUSIONE DRAMMATICA, APPARENTEMENTE BANALE: …”Sono l’Agente 007, dalla Russia e so’ dolori”…”Dov’è l’oro di Roma ?”…

 

“A Spalle’, so’ io !”…

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