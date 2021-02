Evento Longines Global Champions Tour: partecipazione di Roma Capitale fino al 2025 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di venerdì la giunta capitolina ha approvato una delibera che sancisce la partecipazione di Roma Capitale al circuito internazionale denominato “Longines Global Champions Tour” per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Viene riconosciuto inoltre il pubblico interesse.

Il Longines Global Champions Tour è il prestigioso circuito sportivo mondiale di salto ostacoli approvato dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) che, nel rispetto dei principi del Comitato Olimpico lnternazionale (CIO) e del CONI, opera sotto l’egida di tutte le Federazioni Sportive Nazionali Equestri tra cui l’italiana FISE.

Il format dell’evento prevede di affiancare l’immagine culturale e turistica della città ospitante alla sua naturale connotazione di competizione sportiva di alto livello offrendo, gratuitamente, l’accesso al pubblico sia all’intera manifestazione, sia alle attività collaterali organizzate.

A partire dal 2021 e per gli anni successivi, l’evento si connoterà con diversi progetti aventi rilevanti ricadute sociali, partendo dal sostegno ai ragazzi con disabilità, ai giovani che intendano iniziare un percorso di formazione nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi con il cavallo.

Per la prossima edizione, prevista dal 9 al 12 settembre 2021 dove è stato individuato il Circo Massimo come area idonea ad ospitare l’evento previa la valutazione tecnica da parte dei competenti Uffici di Roma Capitale, saranno messe in atto modalità e presentate attività in funzione delle misure restrittive per il contenimento alla diffusione del Covid-19.

“Il Longines Global Champions Tour è un evento di particolare interesse per l’Amministrazione come veicolo di promozione turistica e sportiva, ma anche delle buone pratiche per valorizzare l’ambiente e l’inclusione sociale. Il carattere internazionale della manifestazione costituisce inoltre un altro elemento di prestigio per Roma, con una diffusione mediatica globale e una conferma delle capacità organizzative della nostra città in tema di grandi eventi e di accoglienza” ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Un’ottima notizia per Roma e per l’offerta dei Grandi Eventi Internazionali che in questi anni sono stati ospitati nella nostra città. Questa delibera sancisce il nostro obiettivo come Amministrazione a valorizzare non solo l’aspetto sportivo agonistico, favorendo anche una sensibilizzazione verso le discipline equestri, ma anche il coinvolgimento gratuito del pubblico con la partecipazione della collettività alla manifestazione attraverso la creazione, a carico del soggetto organizzatore, di una serie di eventi collaterali gratuiti per sperimentare la pratica equestre, avvicinarsi ai temi dell’ippoterapia e partecipare a progetti di sostegno alle categorie disagiate e inclusione sociale” ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale Daniele Frongia.

“Siamo onorati che il Longines Global Champions Tour sia stato inserito tra i grandi eventi sportivi di Roma Capitale – spiega Jan Tops, fondatore e Presidente del Longines Global Champions Tour e della Global Champions League – questo passaggio di livello rappresenta il raggiungimento di un obiettivo comune portato avanti negli anni e ottenuto grazie alla grande sinergia di tutti gli attori coinvolti ed in particolare Roma Capitale, CONI, Sport e Salute. Un risultato da condividere con tutto il mondo equestre non solo ai più alti livelli di sport internazionale, che include tanti giovani talentuosi cavalieri, ma anche per l’importante ruolo che il cavallo riveste in ambito terapeutico e sociale. Svolgere la tappa di Roma al Circo Massimo sarebbe fantastico, soprattutto in un anno così difficile, segnato da una pandemia mondiale senza precedenti; un segnale forte anche per contribuire alla ripartenza della città e dell’Italia che tanto amo”.