Il coordinatore provinciale di Forza Italia Vincenzo Capolei in visita in Consiglio regionale del Lazio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Giovedì mattina il coordinatore provinciale di Forza Italia Vincenzo Capolei è passato in visita in Consiglio regionale del Lazio per conoscere la segreteria del Consigliere Fabio Capolei e per fare il punto della situazione riguardo i lavori che il Gruppo consiliare sta portando avanti.

“Stiamo lavorando 24 ore al giorno – ha spiegato Vincenzo Capolei – Ascoltiamo le istanze che quotidianamente ci arrivano dal territorio e ci impegniamo per portare soluzioni. Questo per noi significa fare politica. Il lavoro da fare è ancora molto”, ha concluso.