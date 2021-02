EDITORIALE DEL DIRETTORE - PER LO SPORT, MAI TROPPO TARDI, MA . - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

PER LO SPORT, MAI TROPPO TARDI, MA … – Ieri sera, in zona Cesarini, il neo Premier, Draghi – prima d’incassare il secondo voto di fiducia parlamentare – ha ammesso la lacuna dell’organigramma di Governo, sullo sport, ma ha voluto precisare che, contingenza pandemica e ristori a parte, questo non significa che il settore non sia importante per il Paese, anzi. In particolare, ne ha ricordato la forte valenza sociale e la funzione educativa, come propedeutica alla salute, senza negarne il ruolo di promotore economico e di sviluppo, sino all’acme dell’impegno internazionale con il coinvolgimento pubblico nella organizzazione dei Giochi a Milano/Cortina nel 2026. Come si dice a Roma, usando la pezza piuttosto che la nordista quadra, l’osannato Super Mario ha messo una toppa col giusto colore, tanto quanto il suo coordinato cravatta/mascherina, ma ha anche evidenziato che di fatto, a fronte di tanta importanza, nel Governo esiste un buco, che tra gli enti e i dipartimenti delegati andrebbe messo ordine per ruolo e competenze, che qualcuno dovrà pur coordinare la materia per progetti e programmazione. E che, infine e non ultimo, se i Giochi Invernali del ’26 avranno funzione, non di meno l’avranno la Ryder Cup di Golf a Roma il prossimo anno e gli Europei di Atletica sempre nella Capitale tra due: come dire a chi negò la candidatura per i Giochi Estivi del 2024, che – come ci ricordava l’Alfieri – alla fine, di riffe o di raffe, quel che fortissimamente si vuole si ottiene.

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Camera-la-versione-integrale-della-replica-di-Draghi-f73abdfa-4e15-488c-84a5-44dbf76e4061.html?fbclid=IwAR3FmafDzGAA2hge0_OzH9T-My_RGipbc6mW9WjYYOwnIdd2T8koBXunGdw