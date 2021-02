ECO MEMORABILIA DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 19 FEBBRAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

La Gazzetta dello Sport ha fatto uno scoop, che potrebbe diventare la “notizia” nei prossimi giorni. Ebbene, tra le molte curiosità, interviste, foto e puntualizzazioni sul “dossier” di ROMA 2024, c’era un quadro, in basso a destra della pagina 26 dedicato alla mappa del Progetto Olimpico di Roma 2024 e come penultima l’annotazione dal titolo “PARATA” DEGLI ATLETI: Arco di Costantino e Stadio di Domiziano. Ecco, dunque che non si trova più traccia della location del Colosseo per questa funzione e che si annuncia il trasferimento nella sede naturale di Piazza Navona. Si, immaginiamola trasformata con lo stesso sistema di proiezioni laser che hanno prodotto la magia delle visioni a 360 gradi nel Palacongressi, restituita all’antica funzione di Stadio, appunto di Domiziano, quello che si è incredibilmente risvegliato dalle sue viscere dopo duemila anni. Immaginiamo questo scenario incomparabile con un “Red Carpet Olimpico”, che inanelli la Piazza/Stadio Navona-Domiziano e dove ogni sera si celebrino i trionfi dei vincitori in un contesto di straordinaria festa di popolo al centro della Città, in Campo Marzio,proprio laddove Augusto celebrò le sue vittorie con Giochi Atletici e dove sorse l’Ara Pacis « [Cu]m ex H[isp]ania Gal[liaque, rebu]s in iis provincis prosp[e]re [gest]i[s], R[omam redi] Ti. Nerone P. Qui[ntilio c]o[n]s[ulibu]s, ~ aram [Pacis A]u[g]ust[ae senatus pro]redi[t]u meo consa[c]randam [censuit] ad campum [Martium, in qua ma]gistratus et sac[er]dotes [et v]irgines V[est]a[les ann]iversarium sacrific]ium facer[e decrevit.] »

(« Quando tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia […] compiute felicemente le imprese in quelle provincie, il Senato decretò che per il mio ritorno si dovesse consacrare l’ara della Pace Augusta presso il Campo Marzio e dispose che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali celebrassero un sacrificio annuale. »

(Res Gestae Divi Augusti, 12-2.)