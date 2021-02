Governo. Capello (LVenture): “Discorso di Draghi fissa le linee di sviluppo per un'Italia più digitale”  - L'Eco Del Litorale | Notizie online

«Il discorso programmatico del Presidente Draghi non poteva essere più incisivo e lungimirante. L’aver posto fra le priorità dell’Esecutivo la transizione digitale come impulso per lo sviluppo di nuove imprese, fissa le linee guida da perseguire per la crescita dell’Italia». È quanto dichiara in una nota Luigi Capello, Chief Executive Officer di LVenture Group, holding leader negli investimenti di startup digitali in merito al programma del nuovo Governo.

«Il Venture Capital, come principale motore della nuova impresa digitale – sottolinea Capello – può essere un volano straordinario di nuova occupazione qualificata e per la generazione di valore per il nostro Paese».

«Sarà necessario – aggiunge Capello – facilitare la nascita di nuove imprese, in un’ottica di innovazione e trasformazione digitale, agevolando il loro ingresso sul mercato, attraverso investimenti che sappiano premiare l’eccellenza e il talento delle nuove generazioni».

«Dobbiamo creare dei nuovi campioni nazionali ed è quindi fondamentale, in una logica di proficua collaborazione con il pubblico, prediligere le competenze che l’impresa privata può mettere al servizio del Paese – conclude Capello – che può essere un acceleratore virtuoso nella creazione e realizzazione di progetti che siano sostenibili, efficaci e duraturi nel tempo».