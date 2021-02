Fontana di Trevi, tenta di sottrarsi ai controlli, arrestato dalla Polizia Locale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Durante i controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale nella zona di Fontana di Trevi, pattuglie del I Gruppo “Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale hanno arrestato ieri pomeriggio, in via delle Muratte, un venditore irregolare di nazionalità maliana di 27 anni: l’uomo, alla richiesta di documenti da parte degli agenti, ha tentato di aggredirli per darsi alla fuga ma è stato bloccato e portato in stato di arresto presso gli uffici di via della Greca. Al termine dei controlli sulla sua identità e regolarità della posizione sul territorio nazionale, il ventisettenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, oltraggio, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.