Fiumicino, Antonelli-Zorzi: "Incontrate le confederazioni agricole della provincia di Roma" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Stamattina ho incontrato, insieme al presidente della Commissione Attività produttive Zorzi, le confederazioni agricole della Provincia di Roma: Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

“È stato un primo incontro – prosegue – per affrontare insieme le problematiche del settore agricolo nonché per elaborare strategie di sviluppo e di condivisione che riguardino il comparto agricolo locale. Una riunione molto proficua, in cui le associazione di categoria hanno portato all’attenzione dell’Amministrazione le tematiche inerenti la necessità di snellimento delle pratiche burocratiche e della semplificazione amministrativa. Hanno fornito anche suggerimenti per intervenire sulle varie difficoltà che, soprattutto in questo periodo, stanno colpendo il settore”.

“È fondamentale – aggiunge Zorzi – la valorizzazione della produzione, così come il sostegno alle aziende agricole colpite dalla crisi. La vocazione agricola del nostro territorio è molto spiccata e la nostra agricoltura, insieme a quella di tutto il litorale, ha grandissime potenzialità. Dobbiamo cogliere tutte le occasioni e utilizzare tutti gli strumenti per poterla consolidare e rendere ancor più competitiva”.

“La presenza di tutte le sigle – sottolinea l’assessore Antonelli – conferma l’interesse per questo territorio e la sua grande vocazione agricola.

“A questo incontro ne seguiranno altri – conclude Antonelli – perché il confronto con chi da anni svolge e si occupa dell’attività agricola è fondamentale per poter programmare il futuro”.