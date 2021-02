DI Ruggero Alcanterini



SOFFIANO VENTI DI GUERRA E SI DISCUTE COME SEMPRE SUL RUOLO DEI MILITARI ITALIANI, DISPONIBILI SOLO PER MISSIONI DI PACE. IO VOGLIO COGLIERE LO SPUNTO PER RICORDARE IL RUOLO DELLE FORZE ARMATE NELLO SPORT, SFOGLIANDO PER VOI IL LIBRO DEL GIORNO, OVVERO IL BOOK 1941/42 DELLA STORICA SCUOLA MILITARE DI MILANO, MAGNIFICAMENTE ATTREZZATA PER LA PRATICA SPORTIVA DEGLI ALLIEVI