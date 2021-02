Formia, 17enne ucciso durante una rissa: fermato un minorenne - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un minorenne è stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver accoltellato a morte un 17enne martedì sera durante una rissa a Formia, in provincia di Latina. E’ successo intorno alle 19 circa fuori dal McDonald’s di via Vitruvio, nel centro della cittadina pontina.

A perdere la vita Romeo B., un giovanissimo che non aveva ancora raggiunto la maggiore età. A rivelarsi fatale un fendente, che gli ha reciso l’arteria femorale, provocando una violenta emorragia. Purtroppo inutile la corsa disperata in ambulanza al pronto soccorso, il decesso è sopraggiunto poco dopo il suo arrivo.

Due, invece, i ragazzi feriti. Uno di essi, residente a Formia, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per le lesioni da arma da taglio riportate sulla coscia, l’altro, invece, è stato medicato per alcuni tagli riportati sulla mano.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Dai primi aggiornamenti nelle scorse ore è stato fermato un giovane, mentre si stava allontanando dal luogo, indicato dai presenti come uno dei partecipanti alla violenta lite. Si tratta di un 17enne, originario di Caserta che è stato sottoposto ad interrogatorio. La sua posizione è al vaglio dei magistrati della Procura minorile di Roma. Indagini coordinate dal p.m. della Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Roma, intervenuto sul luogo dell’accaduto.

Una situazione che ha indotto oggi pomeriggio il Prefetto di Latina a convocare alle 16.30 un vertice sull’ordine pubblico e la sicurezza incentrato sui fatti appena accaduti. La Polizia scientifica intanto questa mattina è di nuovo al lavoro sulla piccola terrazza antistante il ponte Tallini, luogo della feroce violenza.