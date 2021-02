ECO RIFLESSIONI DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 16 FEBBRAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DI Ruggero Alcanterini



IL PEGGIO DEL PEGGIO ? LA PESTE …

PENSO AL MARE MEDITERRANEO, COME STRAORDINARIO CROGIOLO IN CUI SI SONO FUSI NEL TEMPO PREZIOSI ELEMENTI DI VITA E DI CIVILTA’. NEL 1987, DAVID ATTENBOROUGH AVEVA PENSATO DI DEDICARE UNA SUA OPERA CON IL TITOLO EMBLEMATICO DI “PRIMO PARADISO” E OGGI HO RIPRESO QUEL LIBRO, CHE DAVA CONTO DI QUANTO E COSA AVEVA SIGNIFICATO IL “MARE NOSTRUM” PER LA STORIA DELL’UMANITA’ NELLE SUE VARIABILI, ANCHE PERVERSE. QUELLA CHE E’ STATA E IN PARTE ANCORA E’ UNA DELLE REGIONI PIU’ FORTUNATE DEL MONDO, OGGI RISCHIA DI VEDERE DISTRUTTO QUEL PRIMO PARADISO CHE DETTE I NATALI ALL’UOMO ED ALLE SUE CONQUISTE, DALL’AGRICOLTURA, ALLA RUOTA, ALLA SCRITTURA, ALL’ARTE, ALLO SPORT. NEL BEL MEZZO DI UNO SCONTRO TRA RELIGIONI E STILI DI VITA, NEL CINQUECENTO, UNA TERRIBILE PESTILENZA DIVENNE ARBITRO SUPERPARTES, ANNICHILENDO UN TERZO DELLA POPOLAZIONE EUROPEA NELL’ARCO DI TRE ANNI…