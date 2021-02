EDITORIALE DEL DIRETTORE - A PROPOSITO DI SAN VALENTINO, LA LUNA E LE NUVOLE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ruggero Alcanterini

A PROPOSITO DI SAN VALENTINO – Luna Rossa e Super Mario spadroneggiano per mare e per terra. Oggi è San Valentino e saremo tutti più buoni. Dio perdona e il COVID no, anzi si replica nelle variabili, secondo un copione che non fa una piega, rispetto ai più insidiosi “horror” dell’umana storia, per cui quel che non distrugge il virus, lo annichilisce la perversa legge dell’economia. E l’ambiente? Macché! Siamo sui blocchi di partenza con la transizione ecologica e ne vedremo delle belle, anche se Donald il negazionista, il demolitore di COP 21 , competitor per eccellenza di Greta, la Giovanna d’Arco del clima, è pronto a riscendere in campo, dopo lo sconto del Senato Americano.

LA LUNA E LE NUVOLE

Quando al fine consumato è il dì

Giunto è il momento di dir di sì

Abbracci Morfeo e lanci lo sguardo

Là tra le nuvole splende il grande usbergo

Di pieno aspetto e grande riflesso

Illumina il cammin tuo che tra sogni è nesso

Sprofondi nel sonno ristoratore

Lei ti veglia e ti dà onirico umore

Ammicca felice tra le nubi lassù

D’argento la trapunta di lei che vien giù

Dormi sereno non giunto è l’estremo

Per affrontar la tenzone come faremo

Denudar la luna è bella cosa

Il velo di nuvole la fa misteriosa…

Torna il giorno e ti sorprende

Non più la luna ma vaporose tende.