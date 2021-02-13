ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 13 FEBBRAIO 2014 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini
LEONARDO COIANA, PRESIDENTE DEL CUSI, CI HA LASCIATO. POCO MENO DI MEZZO SECOLO DI FEELING TRA REMINISCENZE CUSSINE ED ATLETICHE … CI SIAMO PERFINO OPERATI E PERSO PESO NELLO STESSO PERIODO. QUANDO CI SIAMO VISTI L’ULTIMA VOLTA NEL SALONE AL CONI, CI SIAMO IRONICAMENTE COMPLIMENTATI PER LA “LINEA”. HO CONDIVISO CON LILLI PENSIERI ED AZIONI, TRA CUI L’ISTITUZIONE DI UN SETTORE “MEDICI FAIR PLAY” NEL CNIFP, CUI AVEVA ADERITO CON FORTI MOTIVAZIONI, DA PRESIDENTE DEL CUSI E DIRIGENTE DELLA FEDERAZIONE MEDICI SPORTIVI. COIANA, EREDE IN LINEA DIRETTA DI NEBIOLO E LOIACONO CI LASCIA PIENI DI DOLORE E RIMPIANTI, MA NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LO SPORT UNIVERSITARIO CONTINUERA’ CON FORZA NEL SUO RUOLO GUIDA. TI ABBRACCIO FORTE LEONARDO, COME L’ULTIMA VOLTA AL SALONE D’ONORE.