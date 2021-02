Di Ruggero Alcanterini

E’ NOTIZIA DI QUESTI GIORNI CHE SI VA MATERIALIZZANDO IL COMITATO PROMOTORE PER LA CANDIDATURA ITALIANA AI GIOCHI 2024. PER IL MOMENTO ABBIAMO DUE LUCA AL COMANDO (MONTEZEMOLO E PANCALLI). RICORRIAMO AL LIBRO DEL GIORNO “L’UMORISMO E LO SPORT” DI GIORGIO TOSATTI (1981) PER DARE UNA IDEA DI COME L’EX PATRON DELLA FERRARI POSSA AIUTARE ROMA E BATTERE BOSTON E LE ALTRE CITTA’ CONCORRENTI. LA VIGNETTA E’ DI GHINO CORRADESCHI (1975)…