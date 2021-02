ECO MEMORABILIA Ruggero Alcanterini 11 FEBBRAIO 2020 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di RuggeroAlcanterini

ISCA COME AICS ? – Sì, quello al Waldemaro Castle di Svendborg, nell’agosto del 1994, fu per me un momento straordinario, un passaggio di tempo infinitesimale, un azzardo in cui realizzai l’idea, banale ma po’ folle, di proporre pari pari la formula partorita in Italia tra Giacomo Brodolini e Matteo Matteotti trent’anni prima, giusto quando dettero vita all’Associazione Circoli Sportivi, fondendo ASSI e UCSI, con l’intenzione di andare oltre l’agonismo e l’attività motoria puri e semplici, di fare dello sport una occasione di promozione socioculturale, di diversa qualità della vita nel tempo libero dal lavoro, come dallo studio. Da noi erano occorsi tre passaggi strategici con l‘ausilio iniziale di Onesti, a Roma nel 1965, a Viareggio nel 1969 ed a Como 1973, per maturare la definitiva ragione sociale in Associazione Italiana Cultura Sport. Così, quando proposi formula, acronimo e logo pitagorico ai dirigenti della Danish Gimnast Istadrut, come agli altri presenti di una ventina di paesi diversi, sentivo che quella formula ovvia ma comunque innovativa l’avrebbero colta e adottata. E così avvenne, con qualche bocca storta tra gli irlandesi, puristi dell’agonismo, basiti proprio dall’accostamento tra sport e cultura . Karen Madsen, poi prima Presidente dell’ISCA dal 1995 al 1997, mi accolse nella comunità danese ed infuse tutta l’energia propulsiva necessaria al decollo. Nel 1997 in Islanda l’avvento di un giovanissimo Anders Bulow, secondo presidente prima dell’avvicendamento con l’attuale instancabile Mogens Kirkeby… Nei venticinque anni trascorsi, la International Sport and Culture Association – ISCA è divenuta una grande realtà associativa diffusa in modo globale e legata a principi e valori espressi dalla tradizione nei diversi continenti, coniugati con l’etica della salute basata sul movimento. Oggi ISCA si identifica in Move e di congresso in congresso, di anno in anno, le sue fila raccolgono numeri sempre più vasti di associazioni e comunità nazionali di cittadini consapevoli che la salute fisica e mentale sono la premessa, la chiave d’accesso ad un mondo migliore.